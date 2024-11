Avertizare meteo

Este alerta meteo de vant puternic in mai multe zone din tara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, se vor inregistra intensificari ale vantului in Banat, Crisana, Maramures, pe arii restranse in Transilvania, in nord-vestul Moldovei si pe litoral, unde vitezele vor fi, in general, de 55...65 km/h.In zona montana, rafalele vor ajunge la 70...80 km/h, iar la altitudini mari, in special in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali, vor depasi 90 km/h.Populatia este ... citește toată știrea