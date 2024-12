Avertizare meteo

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare Cod Galben de precipitatii moderate cantitativ pentru majoritatea regiunilor, ninsori si strat de zapada la munte, intensificari ale vantului, valabila duminica si luni.Potrivit meteorologilor, Codul galben va fi in vigoare pana luni, 9 decembrie, ora 23:00. Astfel, vor fi precipitatii duminica, 8 decembrie, in regiunile estice, in noaptea de duminica spre luni, 8-9 decembrie.Acestea se vor semnala cu ... citește toată știrea