Avertizare meteo

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben valabila luni dimineata in judete din Oltenia.Se vor semnala local ceata ce determina vizibilitate redusa sub 200 m si izolat sub 50 m ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Judetul Valcea: Dragasani, Balcesti, Prundeni, Susani, Orlesti, Lungesti, Stefanesti, Valea Mare, Sutesti, Lalosu, Ghioroiu, Dragoesti, Diculesti, Creteni, Madulari, Gusoeni, ... citește toată știrea