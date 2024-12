Avertizare meteo

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata o alerta meteo de ceata ce determina vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 m, ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Alerta este valabila cateva ore in mai multe judete din Oltenia.Judetul Gorj: Turceni, Plopsoru, Esantareni, Turburea, Aninoasa, Cruset, Negomir, Borascu, Urdari, Bolbosi, Stoina, Stejari, Branesti, Capreni, Ionesti; Rovinari, Targu Carbunesti, Balteni, Plopsoru, ... citește toată știrea