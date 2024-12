Este avertizare meteo de ceata, luni dimineata, in Oltenia, ceata ce determina vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 m ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Zona joasa a judetului Mehedinti , respectiv zona localitatilor: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Simian, Vanju Mare, Gogosu, Corcova, Baia de Arama, Jiana, Patulele, Bala, Cujmir, Breznita-Ocol, Balacita, Tamna, Salcia, Devesel, Izvoru Barzii, Oprisor, Butoiesti, Garla Mare, Sisesti, Gruia, ... citește toată știrea