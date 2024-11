Avertizare meteo pentru Gorj

Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de vreme rea pentru judetul Gorj, valabil luni dimineata, pana la ora 9.00.Se vor semnala ceata ce determina vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 m ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Sunt vizate localitatile Targu Jiu, Rovinari, Turceni, Balteni, Balesti, Plopsoru, Dragutesti, Aninoasa, Farcasesti, Negomir, Danesti, Borascu, Urdari, Branesti, Telesti, Ionesti, Calnic.Pentru a nu ... citește toată știrea