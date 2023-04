Administratia Nationala de Meteorologie anunta o avertizare de ploi torentiale, descarcari electrice si grindina pana miercuri, valabila in toata tara.In intervalul luni, ora 16:00 - miercuri, ora 22:00, meteorologii anunta perioade in care instabilitatea atmosferica va fi intensificata.Instabilitatea se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, pe alocuri descarcari electrice si izolat caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa ... citeste toata stirea