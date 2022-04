Avocata lovita cu pumnul in cap

Un barbat din Gorj a fost condamnat la 1 an si 2 luni de inchisoare, pentru ultraj judiciar, dupa ce si-a agresat avocatul. Pentru ca are antecedente penale, barbatul a primit zilele trecute o pedeapsa cu executare, sentinta nefiind insa definitiva.Fapta de care este acuzat barbatul s-a petrecut in luna iulie 2019, in arhiva Judecatoriei Motru. Nemultumit de modul in care a fost reprezentat in instanta intr-un dosar civil avand ca obiect "pretentii", barbatul i-a cerut avocatei sa-i dea banii ... citeste toata stirea