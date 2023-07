Lucrarile a 34.000 de absolventi de liceu inscrisi la bacalaureatul din toamna vor fi corectate exclusiv digital.Tezele vor fi scanate in clasa, incarcate intr-o platforma securizata si distribuite aleator corectorilor logati in program. Este o schimbare menita sa inlature eroarea umana, anunta oficialii Ministerului Educatiei, pentru ca unii profesori greseau la calcule, iar contestatiile au aratat ca notele corecte erau cu cateva puncte mai mari. Vestea digitalizarii examenului vine in ... citeste toata stirea