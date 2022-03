Balesti: Termen prelungit pentru tinerii care vor teren gratuit

Autoritatile din comuna gorjeana Balesti au prelungit termenul pana la care tinerii din localitate pot solicita teren sa-si construiasca o casa. Daca initial, in aceasta luna, ar fi fost termenul limita, primaria a anuntat ca doritorii mai pot depune documentele necesare pana in luna mai.Primaria a anuntat ca a impus si conditii noi. Tinerii trebuie sa faca dovada ca lucreaza si ca mai au frati.Deja, au venit solicitari la primarie. "Am prelungit termenul pana la 10 mai ca tinerii pana in ... citeste toata stirea