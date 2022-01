Bani de corn, lapte si fructe pentru elevi

Trei primarii din Gorj vor primi bani sa cumpere corn, lapte si fructe pentru elevi. Banii vor fi virati din conturile Consiliului Judetean. Mai exact, localitatile beneficiare sunt Slivilesti, Dragotesti si Turburea. Cei mai multi bani vor ajunge in comuna condusa de Ion Birca, peste 72 de mii de lei.Pentru cei 230 de elevi din Dragotesti, autoritatile vor primi 34 de mii de lei. In Slivilesti, sunt inscrisi in programele pentru scoli 277 de prescolari si elevi asa ca primaria va primi mai ... citeste toata stirea