Guvernul si Ministerul Educatiei cauta solutii pentru a-i motiva pe elevi sa obtina medii cat mai mari la Evaluarea Nationala sau la Bacalureat. Astfel, elevii care au obtinut media 10 la Bacalaureat vor primi un premiu in valoare de 5000 de lei, in timp ce elevii care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala vor primi un premiu in valoare de 2200 de lei."Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica proiectul de Hotarare de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor ... citeste toata stirea