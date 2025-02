Bani mai multi pentru politisti

Dupa ce mii de politisti au protestat in Bucuresti impotriva prevederilor din Ordonanta-trenulet, Guvernul a aprobat joi o ordonanta de urgenta care prevede plata muncii efectuate in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare la nivelul aplicabil in noiembrie 2024.Astfel, in anul 2025, personalul militar, politistii si politistii de penitenciare vor beneficia de drepturile financiare ... citește toată știrea