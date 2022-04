Bani mai multi pentru santierele si-asa pustiite din Targu Jiu

Constructorii care au castigat lucrari in Targu Jiu vor primi bani in plus ca sa le si termine. Peste 20% din valoarea stabilita initial. Motivul? Au crescut substantial preturile materialelor de constructii, asa ca autoritatile au cerut sprijin de la Guvern. Unii constructori chiar amenintau ca vor bloca lucrarile daca nu vor primi mai multi bani. Asta in conditiile in care multe dintre santierele deschise pe raza municipiului ar fi trebuit sa fie inchise si lucrarile finalizate cu mult ... citeste toata stirea