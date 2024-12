Bani mai putini pentru concediile medicale

Guvernul cauta solutii pentru a taia din cheltuielile publice anul viitor. Premierul Marcel Ciolacu ia in calcul reducerea indemnizatiei pe care o primesc cei care sunt in concediu medical.Este vorba de scaderea indemnizatiei de concediu medical de la 75% din salariu la 65%."Neadoptarea masurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finantare suplimentar in anul 2025, rezultand un ... citește toată știrea