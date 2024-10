Bani pentru sute de fermieri gorjeni

Aproximativ 900 de fermieri din judetul Gorj vor primi despagubiri de la stat pentru culturile afectate de seceta din aceasta vara. Valoarea totala oferita gorjenilor, sub forma de ajutor de stat, se ridica la 2.970.000 de lei."Termenul limita pentru depunerea cererilor de acordare a despagubirilor de la stat pentru pagubele produse de seceta este 28 octombrie. Aproximativ 900 de gorjeni vor primi sprijin financiar conform proceselor verbale incheiate in luna august, in urma constatarilor ... citește toată știrea