Bankwatch incearca sa opreasca activitatea in alte doua cariere de carbune

Organizatia de mediu care a blocat in instanta activitatea in Cariera Rosia a mai cerut judecatorilor sa anuleze acordurile de mediu pentru inca doua cariere. Banckwatch a deschis alte doua procese in care solicita oprirea activitatii in Pesteana Nord si Rosiuta. In prima instanta, compania a pierdut un proces si a castigat altul.In ambele situatii, ONG-ul de mediu a cerut sa fie anulat acordul de mediu. Oficialii Complexului Energetic Oltenia au anuntat ca vor explica, in intampinari, ... citeste toata stirea