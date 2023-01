Barbat mort dupa ce a fost prins sub un mal de pamant

Un barbat de 37 de ani a decedat dupa ce a fost prins sub un mal de pamant. Desi echipajele SMURD au incercat sa il resusciteze minute in sir, efortul a fost in zadar.Intamplarea a avut loc astazi, in jurul orei 12:30, in comuna Borascu. Echipajele specializate au fost solicitate sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un mal de pamant, care s-a surpat peste o persoana.La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul ... citeste toata stirea