Barbatul lovit de fulger, condus pe ultimul drum. Intreaga comuna il plange

Barbatul din comuna Runcu, decedat dupa ce a fost lovit de un fulger, este plans de intreaga comunitate. Omul avea doar 51 de ani si a murit in timp ce se afla cu animalele familiei pe camp. El lucra ca paznic la Liceul Teologic din Targu Jiu, dar in aceasta perioada se afla in vacanta.Barbatul statea la o stana, impreuna cu alti ciobani. Acestia din urma au fost si cei care au observat ca, desi se facuse seara, omul nu s-a mai intors cu animalele de la pascut. Au plecat in cautarea lui si au ... citeste toata stirea