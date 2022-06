Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu-Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat de 29 de ani, din comuna Saulesti, banuit de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente si distrugere.Din cercetarile efectuate, s-a stabilit faptul ca, la aceeasi data, in timp ce se afla in terasa unui local ... citeste toata stirea