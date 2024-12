Bataie intre jandarmi. Unul este in coma!

Mai multi jandarmi s-au luat la bataie intr-un restaurant de pe Soseaua Colentina din Bucuresti, in noaptea de marti spre miercuri (17-18 decembrie) si, in urma conflictului ce a izbucnit spontan, unul dintre ei a ajuns in coma la Spitalul Floreasca.Un conflict spontan intre doi jandarmi, amandoi facand parte din cadrul aceluiasi batalion, a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri la un restaurant de pe Soseaua Colentina din Bucuresti.Unul dintre ei, care ar fi fost in stare avansata de ... citește toată știrea