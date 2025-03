Batran carbonizat intr-un incendiu de vegetatie

Incendiile de vegetatie fac victime omenesti! Un batran de 78 de ani, din comuna valceana Pietrari, a sfarsit intr-un incendiu. Salvatorii sositi la fata locului n-au mai putut decat sa constate decesul."La fata locului s-au deplasat politistii, constatand ca cele semnalate se confirma. In urma incendiului, un barbat in varsta de 78 de ani a fost gasit decedat.In acest caz, politistii efectueaza cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria ... citește toată știrea