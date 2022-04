Batrana de aproape 90 de ani, pacalita si abandonata

O batrana in varsta de 89 de ani, din Bumbesti-Jiu sustine ca ar fi fost pacalita de doua femei. Le-ar fi facut acte pe locuinta sa, iar ele, in schimb, ar fi trebuit sa aiba grija de femeie. Acest lucru nu s-a mai intamplat. Nimeni nu are grija acum de batrana bolnava care nu mai are pe nimeni. Atat sotul, cat si singurul fiu, au murit in urma cu mai multi ani.Povestea bunicii Maria a fost facuta publica de Daniela, o voluntara din Gorj care a ajutat mai multe familii nevoiase in ultimii ani. ... citeste toata stirea