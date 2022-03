Batut cu vatraiul in cap la o pensiune din Targu Jiu

De la petrecere, la spital. Un barbat a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente din Targu Jiu dupa ce a fost batut cu un vatrai de un coleg de munca. Acestia sunt din Braila si au fost cazati intr-o pensiune din Targu Jiu, unde au organizat o petrecere. Pe fondul consumului de alcool si al unor neintelegeri, unul dintre ei a fost lovit cu un vatrai in cap.Agresorul este cercetat pentru tentativa de omor. El a fost arestat preventiv."Conform probatoriului administrat pana in prezent in cauza, ... citeste toata stirea