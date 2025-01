Batuta cu o coada de matura de sotul baut

Politistii din cadrul Politiei Orasului Turceni au intervenit in urma unui apel la 112, efectuat de o tanara de 17 ani din comuna Plopsoru, care a sesizat ca tatal sau si-a agresat sotia.Conform primelor cercetari, un barbat de 59 de ani, aflat sub influenta alcoolului, a avut o altercatie cu sotia sa, in varsta de 56 de ani, in locuinta lor. In timpul conflictului, acesta ar fi lovit-o pe femeie cu o coada de matura din lemn, provocandu-i leziuni la nivelul capului.Un echipaj al ambulantei ... citește toată știrea