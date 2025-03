Batuta si tinuta cu forta in apartament

Politistii din Turceni au fost sesizati prin plangere de o femeie de 33 de ani, din orasul Turceni, cu privire la faptul ca sotul sau a lovit-o cu pumnii si picioarele.Din cercetarile efectuate s-a stabilit faptul ca, la data de 4 martie a.c., la ora 8.00, in timp ce se afla la domiciliu comun, pe fondul unor discutii contradictorii cu sotul sau de 42 de ani, ar fi fost lovita de acesta cu pumnii si picioarele in zona fetei si a corpului, fiindu-i provocate leziuni si suferinte fizice, iar in ... citește toată știrea