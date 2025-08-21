Editeaza

Baza NATO in Ranca: Sunt cladiri cu geamuri mici, din care iese doar teava pustii

Sursa: Pandurul
Joi, 21 August 2025, ora 08:15
0 citiri
Baza militara NATO, construita in Ranca, a inceput sa prinda contur. Lucrarile la cea de-a sasea astfel de baza din Romania au inceput in primavara anului trecut si primele cladiri au fost deja ridicate. Muncitorii care lucreaza aici sunt destul de discreti in a vorbi cu turistii sau cu cei care detin cabane in zone.

"Au fost ridicate deja cateva corpuri de cladire. Nu pot sa spun ca se munceste in ritm alert dar nici nu trag de timp. Eu va spun din ce se vede din exterior pentru ca acolo nu ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Incendiu masiv de vegetatie in Gorj: 200 de hectare afectate, flacarile ameninta constructiile din zona
Un incendiu de vegetatie de proportii a izbucnit in judetul Gorj, la marginea municipiului Targu ...
Complexul Oltenia investeste in retehnologizarea grupului 5 de la Rovinari, inainte de trecerea in conservare
Complexul Energetic Oltenia pregateste o noua investitie de retehnologizare la grupul 5 al ...
Gorj: Cati angajati de la stat risca concedierea
Urmeaza un val de concedieri in Gorj, cand circa 4.000 de angajati din institutiile statului ar ...
ActualitateBusinessSportLife Show