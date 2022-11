Un barbat de 58 de ani, din comuna Berlesti, a fost surprins de politistii din cadrul Politiei Orasului Targu-Carbunesti, in data de 21 noiembrie, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul se deplasa pe DJ 665 C Targu-Carbunesti, atunci cand oamenii legii l-au oprit. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de 0,30 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea