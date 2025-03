Beat la volanul unei masini furate

La data de 11 martie 2025, in jurul orei 01.50, politistii Biroului Rutier din Targu Jiu au oprit in trafic un barbat de 34 de ani, din localitatea Scoarta, care conducea un autoturism pe Calea Bucuresti.Testarea alcoolscopica a relevat o concentratie de 0,67 mg/litru alcool pur in aerul expirat, indicand faptul ca soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma verificarilor ... citește toată știrea