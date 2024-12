Becali: Am ajuns in anul 3 la facultate, fara sa stiu unde este

Gigi Becali a marturisit la Parlament ca a ajuns in anul trei de facultate la aceeasi universitate absolvita de premierul Marcel Ciolacu, fara sa stie macar unde se afla institutia."Aia, Facultatea de Ecologie, eu am ajuns in anul trei fara sa stiu unde este. M-am inscris acolo si am luat note si de noua, si de ce luam atunci...", a recunoscut, senin, Gigi Becali.Si tot fara umbra de remuscare, a recunoscut ca este ilegala promovarea examenelor in situatia descrisa."Recunosc! Recunosc! ... citește toată știrea