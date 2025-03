Inconstienta la volan! Doi soferi au ramas pietoni dupa ce au fost prinsi beti la volan.Un targujian de 37 de ani a fost tras pe dreapta in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Arcani. Politistii au constatat ca acesta avea o concentratie de 0,69 mg/litru alcool pur in aerul expirat.Barbatul a fost condus la Sectia UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. In continuare, politistii ... citește toată știrea