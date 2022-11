Biblioteca inlocuita cu un centru multifunctional

Biblioteca comuna din Catunele a fost daramata iar in locul ei va fi construita alta noua, in cadrul unui centru multifunctional. Investitia este realizata cu bani de la bugetul local si se ridica la aproximativ 2, 5 milioane de lei.Biblioteca din localitatea Catunele are o vechime de peste sapte decenii, iar trecerea anilor si-a pus amprenta supra ei. Autoritatile locale au decis sa darame biblioteca si sa construiasca un centru multifunctional."Am demolat biblioteca si am inceput ... citeste toata stirea