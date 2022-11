Bilantul ITM Gorj pe octombrie: zeci de controale si amenzi

Pe parcursul lunii octombrie 2022, Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat un numar de 153 controale, in octombrie.Potrivit institutiei, in urma actiunilor efectuate au aplicat amenzi in cuantum de 653.000 lei, 67.000 lei pentru nerespectarea normelor securitatii si sanatatii in munca si 586.000 lei pentru incalcarea legislatiei in domeniul relatiilor de munca, din care 245.000 lei pentru nerespectarea legislatiei in vigoare privind munca ... citeste toata stirea