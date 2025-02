Bisericile afectate cutremur stau tot inchise. Nu sunt bani pentru reparatii

Pagubele produse de cutremurele care au zguduit Gorjul inca nu au fost reparate. Atunci mai multe biserici, scoli si unitatile publice au avut de suferit.De exemplu, in comuna Arcani o scoala a fost demolata in urma cutremurelor, iar trei biserici au fost zguduite din temelii. Pe doua dintre ele s-a pus lacatul in asteptarea finantarilor."Noi in Arcani, avem trei biserici afectare de cutremure. Doar in una se mai fac slujbe. Doua au fost de atunci inchise pentru ca pun in pericol siguranta ... citește toată știrea