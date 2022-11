Bisericile din lemn dintr-o comuna gorjeana, incluse in doua rute turistice

Bisericile de lemn din comuna gorjeana Pestisani au fost incluse in doua rute turistice promovate de Ministerul Turismului. In minivacanta de 1 decembrie, turistii le vor putea descoperi in baza unui bilet care se descarca de pe internet si care este gratuit.Ruta transnationala a bisericilor de lemn din Romania si Republica Moldova, unul dintre cele mai importante proiecte de promovare a turismului din ultima perioada, dezvoltat de ministerul de resort in colaborare cu Agentia de Investitii ... citeste toata stirea