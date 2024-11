Blaga, ordin pentru primarii PNL

Vasile Blaga, vicepresedinte al PNL, le transmite primarilor partidului, la o intalnire regionala care are loc la Timisoara, ca "nu au voie" sa nu castige alegerile pentru Nicolae Ciuca in comunitatile lor."Cea mai importanta batalie este primul tur al alegerilor prezidentiale din 24 noiembrie, restul sunt legate de aceste alegeri. Niciunul dintre primarii nostri nu are voie sa nu castige alegerile pentru domnul Ciuca la el in colectivitate. Si le veti castiga", a afirmat Vasile Blaga. ... citește toată știrea