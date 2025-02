Blat pe fata intre PSD si AUR la Targu Jiu. Cine spune!

Blat pe fata intre PSD si AUR la Targu Jiu, declara deputatul Radu Miruta.El spune ca AUR a primit foarte rapid un spatiu pentru functionarea partidului, desi sunt foarte multe alte cereri in asteptare."Primaria Targu Jiu a sarit ilegal randul (juristii spun ca e abuz in serviciu sa nu iei cererile in ordinea inregistrarii) si i-a servit cu prioritate cu un sediu in centrul orasului pe cei de la AUR Gorj, pentru care AUR nu plateste mai nimic. ... citește toată știrea