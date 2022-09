Bloc ANL inceput, dar neterminat si napadit de buruieni. Se cauta constructor sa termine lucrarea!

Agentia Nationala pentru Locuinte a demarat o noua licitatie pentru a termina blocul de locuinte sociale inceput in Bumbesti-Jiu, inca din 2019. Lucrarile au fost abandonate cateva luni mai tarziu fara vreo explicatie. Intre timp, zidurile incepute au fost napadite de buruieni. Apartamentele ar fi trebuit sa fie gata in 2020 si, in acelasi an, sa fie date in folosinta noilor proprietari.ANL a scos la licitatie acum continuarea lucrarilor. Ofera, in total, 5,5 milioane de lei firmei care va ... citeste toata stirea