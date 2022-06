Bloc de locuinte de serviciu reabilitat prin PNRR

Autoritatile locale din comuna Crasna vor sa reabiliteze blocul de locuinte pentru specialisti cu fonduri obtinute prin PNRR. In acest sens a fost depus un proiect si daca va fi aprobat, cladirea va intra in reparatii capitale.Blocul amplasat chiar in centrul comunei este format din sase apartamente, toate ocupate in prezent de profesorii care predau la Crasna si nu sunt din localitate, de politisti dar si de medici care-si desfasoara aici activitate.Cladirea nu a fost modernizata niciodata, ... citeste toata stirea