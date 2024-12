Blocati in stratul de zapada

Jandarmii din Alba au deblocat din nameti, duminica seara, o masina in care se aflau doi adulti si un copil in varsta de doi ani. Ei au povestit jandarmilor ca se intorceau de la ski si s-au ratacit, iar apoi au ramas blocati in stratul gros de zapada din zona.Reprezentantii Jandarmeriei Alba au anuntat ca patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani Sugag a intervenit in zona Drumul Prisacii de la Luncile Prigoanei, pentru a scoate un autoturism blocat."Jandarmii au fost ... citește toată știrea