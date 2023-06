Pe strada Teilor, de exemplu, cei de la debransari au oprit apa pentru toata lumea. Nu doar pentru cei cu restante. "Nu stim ce s-a intamplat. Noi am platit apa si ne-am trezit acum ca nu mai avem. Au venit de la Aparegio si au oprit-o. Am intrebat, au spus ca dumnealor au notificat asociatia, dar noi nu am vazut nicio notificare. Am inteles ca asociatia nu a platit apa din ianuarie pana in prezent. Alte explicatii n-am reusit sa obtinem", a spus o femeie care locuieste in zona.Mai multe ... citeste toata stirea