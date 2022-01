Boc sau Vilceanu? Cine isi impune omul la Digitalizare

Deputatul PNL de Gorj, Gheorghe Pecingina, a anuntat luni, in cadrul unei emisiuni TV, ca este posibil ca marti sa se stabileasca numele ministrului Digitalizarii.Printre numele vehiculate pentru acest portofoliu se afla deputatul Sabin Sarmas, sustinut de Emil Boc si Iulian Popescu, secretar de stat in minister, apropiat al liderului PNL Gorj, Dan Vilceanu."Este posibil sa avem un nume, maine, sunt mai multe nume vehiculate, avem mai multi specialisti in domeniu si este bine cand ai de ... citeste toata stirea