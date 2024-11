Bolojan, dat pe surse premierul PNL

In cazul in care Nicolae Ciuca va obtine victoria in alegerile prezidentiale, PNL a decis ca Ilie Bolojan, in prezent presedinte al Consiliului Judetean Bihor, va fi candidatul partidului pentru functia de premier.Conform unor surse politice, Bolojan, o figura influenta in PNL, a acceptat de aceasta data oferta primita, desi pana acum refuzase asa ceva cand mai fusese intrebat, relateaza digi24.ro.La prezentarea programului de guvernare al PNL, care a avut loc in weekend-ul ce tocmai a ... citește toată știrea