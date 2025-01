Bonificatie de 10% pentru plata anticipata a taxelor la Rovinari

Primaria orasului Rovinari informeaza contribuabilii ca persoanele fizice si juridice care isi achita integral impozitele si taxele locale aferente cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport pana la data de 31 martie 2025 vor beneficia de o bonificatie de 10%. Aceasta masura are scopul de a sprijini contribuabilii sa-si indeplineasca obligatiile fiscale si de a incuraja plata in avans.Plata anticipata presupune achitarea integrala a obligatiilor fiscale pentru intregul an 2025 pana ... citește toată știrea