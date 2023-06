Administratia Fondului de Mediu anunta ca incheierea inscrierilor pentru Regiunea Sud Vest in Programul Casa Verde Fotovoltaice a avut loc intr-un timp record.Bugetul alocat acestei regiuni, in valoare de 174.300.000 de lei, a fost rezervat in totalitate in primele 2 minute, in urma inscrierii a 8.715 de persoane fizice.AFM mentioneaza ca aceasta este a saptea sesiune a programului, iar interesul pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice ramane ridicat. In continuare, inscrierile ... citeste toata stirea