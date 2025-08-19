Editeaza

Bulevard din Targu-Jiu distrus la un an de la modernizare. Sofer: Este ireal asa ceva

Sursa: Pandurul
Marti, 19 August 2025, ora 08:05
Unul dintre cele mai importante bulevarde din Targu-Jiu a fost modernizat anul trecut cu bani directionati de la bugetul local al primariei catre societatea Edilitara. Este vorba de bulevardul Ecaterina Teodoroiu a carui asfaltare a fost motiv de bucurie, atat pentru soferi, dar si pentru locatari. Acum cetatenii si-au dat seama ca de fapt asfaltarea facuta anul trecut a avut iz electoral sau a fost doar o metoda a primariei de a pompa bani spre Edilitara.

"Este doar o mare bataie de joc a ...citește toată știrea

Pandurul
