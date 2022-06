Bumbesti-Jiu: O femeie a fost muscata de un caine maidanez!

Situatie revoltatoare in orasul Bumbesti-Jiu! Un caine maidanez a bagat spaima in locatarii unui cartier din apropierea garii. Animalul este unul periculos, marturisesc oamenii. Multi dintre ei au fost si muscati. Ironia sortii a facut ca unii dintre bumbesteni sa cada victima a aceluiasi caine de doua ori. Sunt ani de zile de cand aceasta situatie treneaza, dar nici pana in prezent nu s-a gasit o rezolvare.Elisabeta Jitian are 85 de ani si este una dintre persoanele care a fost muscata de ... citeste toata stirea