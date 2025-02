"Buni Club" in sediul salvamont dintr-o comuna din Gorj

Varstnicii de la Polovragi au un Centru de Zi in satul Racovita, dar si un Buni Club in sediul Salvamont din Poiana Manastirii. Autoritatile locale din Polovragi se implica foarte mult in imbunatatirea calitatii vietii varstnicilor din localitate.Primarul Gheorghe Epure spune ca satul Racovita gazduieste un Centru dedicat persoanelor varstnice in care se organizeaza diverse activitati medicale si culturale, dar si un Buni Club inaugurat in decembrie 2024. Primarul a evidentiat importanta ... citește toată știrea