Burduja, la Comisia Europeana: Nu voi accepta sa inchidem niciun MW fara resursa echivalenta in banda!

"Nu am acceptat si nu voi accepta sa inchidem niciun MW fara sa punem in loc o resursa echivalenta de productie de energie in banda"! Transmite acest lucru ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care a anuntat ca a mers din nou la comisarii europeni sa discute despre renegocierea PNRR, a planului de inchidere a mineritului si despre legea decarbonizarii.Burduja a mers la Bruxelles alaturi de presedintele Directoratului Complexului Oltenia, Dan Iulius Plaveti. Ministrul a adaugat ca a avut ... citește toată știrea