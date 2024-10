Burduja vine in Gorj cu o surpriza

Ministrul Energiei este asteptat joi in Gorj, intr-o vizita de lucru la Termocentrala Rovinari, unde va fi inaugurat grupul 5, modernizat cu peste o suta de milioane de euro. Sebastian Burduja vine cu vesti bune ce privesc Hidrocentrala Dumitra, care are mari sanse sa fie finalizata la sfarsitul anului viitor.Lucrarile aici au inceput in urma cu mai bine de 20 de ani si sunt finalizate in proportie de 98%. Ani buni lucrari aici au fost sistate."Am o surpriza buna zic eu, pentru ca astazi in ... citește toată știrea